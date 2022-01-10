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COVID-ограничения частично снимают в Челябинской области

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В Челябинской области с 10 января отменяют QR-коды в ресторанах и кафе. Ограничения действовали с начала декабря до окончания новогодних праздников.

Kursdela.biz отмечает, что в региональной Ассоциации рестораторов призывали местные власти отменить QR-коды, поскольку отрасль понесла большие потери во время пандемии. Руководители торгово-развлекательных центров обращались с той же просьбой.

Однако в администрации заявляли, что в Челябинской области уровень вакцинации ниже среднероссийского. Сейчас власти утверждают, что заболеваемость в регионе снизилась.

QR-коды по-прежнему необходимы при посещении парикмахерских и концертных залов, при лечении в санаториях, при походе в магазин площадью более 400 кв. м.

9 января руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что по окончании новогодних праздников в России может случиться подъем заболеваемости коронавирусом в связи с распространением «Омикрон»-штамма.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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