Прямой эфир
Мир
Токаев назвал кризис в Казахстане самым тяжелым за историю независимости
Мир
В США призвали советника Байдена отправить на Украину больше оружия
Мир
Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма
Мир
Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране
Общество
В РФ вступил в силу закон об уголовной ответственности для лихачей
Мир
Почти 8 тыс. человек задержали в Казахстане из-за беспорядков
Общество
Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина
Спорт
Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича
Мир
В МИД заявили о неприемлемых для Москвы условиях США по совету РФ–НАТО
Общество
Москвичей предупредили о 35-сантиметровых сугробах к вечеру понедельника

В Британии раскритиковали испугавшегося российских подлодок адмирала

Читатели The Times: НАТО страдает антироссийской манией
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели британского издания The Times прокомментировали заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина об активизации действий российских подводников, отметив искусственное поддержание населения в панике. Мнения они высказали в комментариях к публикации издания.

Морской сбой: с чем столкнулась атомная подводная лодка США
Авария произошла во время крупнейших международных учений у рубежей Китая

По словам адмирала, активность российских подводных лодок за последние 20 лет «феноменально усилилась».

По мнению пользователей, слова адмирала похожи на анахроническую паранойю холодной войны.

«Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза — это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией», — полагает Jiaxiang.

«В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится всё», — уверен MickeB.

Один из пользователей отметил, что обвинения в адрес Москвы становятся разнообразней с ростом цен на газ в Европе.

«Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции», — полагает Daves.

Goldman отметил, что военно-морской флот Великобритании не готов вести войну с Россией. Он отметил, что Лондон эксплуатирует субмарины 1980-х годов, потому что атомные подлодки слишком дороги.

Kevin Laughlin уверен, что минобороны Великобритании просто «накручивает» читателей для оправдания войны.

В том же интервью адмирал Радакин отметил, что Лондон собирается разрабатывать гиперзвуковые ракеты, потому что у России есть этот вид оружия. По его словам, он также «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.

6 января глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в палате общин британского парламента, заявила, что Великобритания и ее союзники подготовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае «вторжения» России на Украину.

В начале января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021