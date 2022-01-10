В Британии раскритиковали испугавшегося российских подлодок адмирала

Читатели британского издания The Times прокомментировали заявление главы штаба обороны Великобритании Тона Радакина об активизации действий российских подводников, отметив искусственное поддержание населения в панике. Мнения они высказали в комментариях к публикации издания.

По словам адмирала, активность российских подводных лодок за последние 20 лет «феноменально усилилась».

По мнению пользователей, слова адмирала похожи на анахроническую паранойю холодной войны.

«Антироссийская мания, которой страдают НАТО и вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов, толкнула Россию в объятья Китая. Реальная угроза — это Китай, и НАТО следует сотрудничать с Россией», — полагает Jiaxiang.

«В том месяце враг — Россия. В следующем месяце это будет Китай. За ним последуют ближневосточные террористы, а потом и Северная Корея. Если получается держать население в состоянии легкой паники, сгодится всё», — уверен MickeB.

Один из пользователей отметил, что обвинения в адрес Москвы становятся разнообразней с ростом цен на газ в Европе.

«Учитывая, что самозванца, занимающего Овальный кабинет, никто не боится, неудивительно, что Россия укрепляет свои позиции», — полагает Daves.

Goldman отметил, что военно-морской флот Великобритании не готов вести войну с Россией. Он отметил, что Лондон эксплуатирует субмарины 1980-х годов, потому что атомные подлодки слишком дороги.

Kevin Laughlin уверен, что минобороны Великобритании просто «накручивает» читателей для оправдания войны.

В том же интервью адмирал Радакин отметил, что Лондон собирается разрабатывать гиперзвуковые ракеты, потому что у России есть этот вид оружия. По его словам, он также «глубоко обеспокоен» ситуацией на российско-украинской границе.

6 января глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, выступая в палате общин британского парламента, заявила, что Великобритания и ее союзники подготовят санкции, которые будут введены в отношении российского финансового сектора в случае «вторжения» России на Украину.

В начале января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».