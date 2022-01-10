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Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича
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Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича

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Суд Мельбурна в понедельник, 10 января, рассмотрел апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Об этом сообщает австралийский портал News.com.au.

Как передает «Спорт-Экспресс», судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

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Кроме того, суд поставил, что ответчик по делу, которым выступала глава МВД страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

По некоторым данным, член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19. Также стало известно, что спортсмена допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

6 января отец теннисиста заявил, что его сын находится в австралийском плену. Срджан Джокович уточнил, что Новак является «Спартаком нового мира», который не терпит несправедливость и борется за равенство всех в мире.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.

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