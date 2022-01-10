Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Новака Джоковича

Суд Мельбурна в понедельник, 10 января, рассмотрел апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Об этом сообщает австралийский портал News.com.au.

Как передает «Спорт-Экспресс», судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича и постановил освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания.

Кроме того, суд поставил, что ответчик по делу, которым выступала глава МВД страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича 5 января из-за ошибки при запросе на въезд. Спортсмен прилетел для участия в турнире Большого шлема Australian Open. Комментируя сложившуюся ситуацию, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал, что в стране действуют равные и неоспоримые правила для въезда.

По некоторым данным, член команды Джоковича, отвечавший за сбор документов, выбрал тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19. Также стало известно, что спортсмена допрашивали сотрудники погранслужбы в аэропорту Мельбурна на протяжении шести часов, в частности, по поводу его медотвода от вакцинации.

6 января отец теннисиста заявил, что его сын находится в австралийском плену. Срджан Джокович уточнил, что Новак является «Спартаком нового мира», который не терпит несправедливость и борется за равенство всех в мире.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.