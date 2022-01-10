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В ГИБДД напомнили о правилах безопасности на дорогах

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Столичная Госавтоинспекция 10 января в своем официальном Telegram-канале напомнила об элементарных нормах безопасности и ключевых качествах участников дорожного движения.

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Так, в ГИБДД посоветовали автомобилистам снижать скорость на зимних дорогах, не пытаться проскочить на перекрестках при завершении цикла разрешающего сигнала светофора, контролировать дорогу, используя зеркала автомобиля, соблюдать дистанцию, а также сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, в жилых зонах и вблизи учебных заведений.

Переходам рекомендуется переходить дорогу только в разрешенных для этого местах. Также при переходе многополосной дороги не следует выходить из-за остановившегося автомобиля, не убедившись в своей безопасности. Кроме того, необходимо использовать световозвращающие элементы или яркую одежду, чтобы быть заметным.

24 декабря сообщалось, что на Московской кольцевой автомобильной дороге и ключевых магистралях столицы появятся 1,3 тыс. новейших камер видеоаналитики с нейросетью.

Полученная от камер информация поможет максимально точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты.

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