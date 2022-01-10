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Самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина

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Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана 1461 россиянина, сообщили 10 января в Минобороны РФ.

Так, 9 января в Москву были доставлены 1422 российских гражданина, выразивших желание вернуться в РФ самолетами Минобороны. Еще 14 россиян прибыли в Екатеринбург. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов. Как отметили в ведомстве, доставленные в РФ граждане находились в Алма-Ате, куда прибыли на новогодние праздники, на отдых к родственникам и спортивные сборы.

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В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались в гостиницах города.

«Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в этот день в МИД РФ рассказали об отсутствии сведений о пострадавших в Казахстане среди граждан России. Как указали в ведомстве, кризисный штаб посольства в Нур-Султане обрабатывает обращения россиян и формирует списки для последующего решения вопроса об их возвращении в Россию.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

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