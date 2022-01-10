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В Дании назвали возможные сроки запуска «Северного потока — 2» 

Топ-менеджер Saxo Bank Стин Якобсен назвал возможные сроки запуска «Северного потока — 2» 
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Российский трубопровод «Северный поток – 2» (СП-2) не будет запущен ранее второго полугодия 2022 года. Такой прогноз озвучил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, фрагмент беседы с которым опубликовало 8 января «РИА Новости».

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Также Якобсен заявил, что вопрос запуска СП-2 стал геополитическим. По его словам, единственная преграда на пути сертификации трубопровода — политические соображения западных стран.

В данный момент запуск газопровода осуществить нельзя из-за нормативно-правовой базы в ФРГ, объяснил эксперт.

Как напомнил банкир, 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее вновь заявила о несоответствии СП-2 требованиям Евросоюза (ЕС).

При этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ считает необходимым обеспечить всех жителей Европы электричеством и отоплением. Поэтому она считает важным сделать европейскую энергетику независимой.

О том, что трубопровод якобы не отвечает требованиям ЕС Бербок сообщила 12 декабря прошлого года.

Как она отметила, для стран Европы СП-2 играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее российский трубопровод — больше чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

24 декабря телеканал Das Erste допустил, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» может расколоть коалицию, сформировавшую новое правительство Германии. Отмечалось, что между «Зелеными», которые выступают против СП-2, и Социал-демократической партией, поддерживающей проект, ведутся споры.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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