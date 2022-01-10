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МИД заявил о намерении проверить способность США принимать ответственные решения

Рябков: Москва намерена проверить способность США принимать ответственные решения
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Москва, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для всей европейской безопасности момент. Об этом 10 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Как отметил высокопоставленный дипломат, США сложно вести переговоры с Россией на двусторонней основе, так как Вашингтон чувствует «за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

«Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

Ранее в этот день замглавы МИД РФ отметил, что американские партнеры по НАТО тщательно следят за отношениями Вашингтона и Москвы. Из-за пристального внимания Соединенным Штатам некомфортно вести диалог с РФ, подчеркнул дипломат.

Накануне по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности он назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе состоявшихся 9 января переговоров с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым заявила, что суверенные нации вправе выбирать собственные союзы. По ее словам, Вашингтон будет приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Россией путем дипломатии. Однако не будет обсуждать безопасность союзников без их присутствия.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В конце декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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