Замглавы МИД России Рябков назвал предварительные переговоры с США в Женеве потрясающими

Предварительная часть консультаций по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами, которая прошла в Швейцарии, была сложной и потрясающей. Об этом сообщил журналистам 9 января замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой», — отметил высокопоставленный дипломат.

Как подчеркнул Рябков, в ходе переговоров он всегда настроен оптимистично. Также он выразил надежду, что в ходе основной части переговоров 10 января стороны не будут «тратить зря время».

Продолжительность встречи 9 января составила более двух часов.

В тот же день Рябков заявил, что всегда есть шансы, что Москва и Вашингтон смогут договориться по вопросу гарантий безопасности.

Вместе с тем в Белом доме сообщили, что не ждут прорыва в течение ближайшей недели на предстоящих российско-американских переговорах по безопасности.

Делегация России прибыла в Женеву 9 января для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В ее состав вошли представители Минобороны и МИДа РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал замглавы российского МИДа, западные страны должны отказаться от расширения НАТО в одностороннем порядке.

У российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую нужно достичь в ходе предстоящих переговоров, сообщил Рябков. Данную задачу Москва будет решать на своих условиях, добавил дипломат.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.

В ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.