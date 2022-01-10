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Экс-советник Назарбаева указал на «бешенство» Запада из-за ОДКБ в Казахстане

Экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев: введение войск ОДКБ взбесило весь Запад
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Ввод в Казахстан военнослужащих Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне протестов вызвал резкую негативную реакцию западных стран. Об этом 10 января заявил экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

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Причиной этого он назвал масштабные инвестиции Европейского союза и других западных стран в экономику Казахстана.

«Они сюда почти $376 млрд внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор», — цитирует Ертысбаева «РИА Новости».

Как он продолжил, поэтому введение военных ОДКБ «взбесило сейчас весь Запад».

По мнению экс-советника Назарбаева, внешние силы устроили «попытку вооруженного мятежа», чтобы организовать «неприятный очаг в тылу у России». Это может быть связано с «жесткими» переговорами, которые Россия начинает на следующей неделе, подчеркнул политик.

Он заключил, что Казахстан находится в очень опасной ситуации, поэтому президент страны поступил правильно, обратившись за помощью в ОДКБ.

Ранее в этот день госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и госпереворота в республике. Ответ на то, кто стоит за терактами в республике, дадут спецслужбы, подчеркнул он.

Также в понедельник пресс-служба главы Казахстана сообщила о задержании на территории республики 5,8 тыс. человек, многие из них являются иностранными гражданами.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ, но акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов и прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

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