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Комендатура Алма-Аты сообщила о задержании 500 нарушителей за сутки

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В Алма-Ате за минувшие сутки задержано более 500 человек, участвовавших массовых беспорядках, сообщил 10 января информационный центр комендатуры города.

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«Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений», — следует из сообщения властей.

В частности, на блокпостах, установленных вокруг Алма-Аты, правоохранители задержали 56 человек, а также 9 транспортных средств, которые предоставляют «оперативный интерес».

Отмечается, что у преступников изъяты 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов.

По данным властей Алма-Аты, от бандитских группировок зачищены следующие участки: квадрат улиц Саина - Раймыбека - Карьерная - Жандосова, квадрат улиц Абая - Достык - Аль-Фараби - Желтоксан.

Кроме того, продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.

Всего от граждан поступило 1546 сообщений с требованием оперативного реагирования. Они все были отработаны, уточнили в комендатуре.

В то же время мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности мегаполиса. Он указал, что все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

Ранее в этот день комендатура Шымкента сообщила о задержании свыше 2,7 тыс человек по подозрению в участии в беспорядках. Отмечается, что к административной ответственности следователи привлекли 177 граждан. По всем возбужденным уголовным делам 52 участника массовых беспорядков помещены в изолятор временного содержания, уточнили в комендатуре Шымкента.

Ранее в понедельник стало известно, что во всем Казахстане на фоне беспорядков задержаны 5,8 тыс. человек, многие из них являются иностранными гражданами. Кроме того, отмечалось, что следователи республики возбудили 125 уголовных дел.

9 января в МИД Казахстана рассказали, что по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

8 января, казахстанский политолог Марат Шибутов заявил в беседе с «Известиями», что нарушителям правопорядка помогали представители спецслужб. Как убежден Шибутов, имел место заговор с целью свержения власти.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили аэропорт и резиденцию президента.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов. 10 января госсекретарь Казахстана Ерлан Карин подчеркнул, что в контртеррористической операции в Казахстане участвуют лишь местные спецподразделения. Миссия ОДКБ носит исключительно миротворческий характер и рассчитана на непродолжительное время, подчеркнул он.

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