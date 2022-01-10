Рябков уличил НАТО в мешающей диалогу США и России русофобской позиции

Из-за пристального внимания партнеров США по НАТО Соединенным Штатам некомфортно вести диалог с РФ. Такое мнение выразил накануне встречи по вопросам безопасности замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — сказал Рябков «РИА Новости» в воскресенье, 9 января.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Сергей Рябков по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.