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Лукашенко заявил о попытке экстремистов посеять хаос в Казахстане

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Экстремисты пытались развязать братоубийственную войну, организовать переворот в Казахстане и изменить политический курс страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в письме с соболезнованиями, направленном лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Текст послания 10 января опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

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«Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса», — отмечается в сообщении.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе беспорядков в Казахстане и высказал надежду на скорейшее установление спокойствия в республике. Он отметил, что готов всячески способствовать стабилизации ситуации.

«Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», — заявил президент Белоруссии.

Ранее, 8 января, белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.

7 января белорусский лидер провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Стороны подчеркнули, что одной из главных задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне.

Также в пятницу Лукашенко переговорил по телефону с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии, захватили резиденцию президента и аэропорт. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Двое из 16 погибших силовиков были обезглавлены. Есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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