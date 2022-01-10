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Джоковичу разрешили покидать отель ради трансляций его судебных слушаний

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Австралийский судья Энтони Келли 10 января разрешил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который оспаривает законность аннулирования его визы, покинуть отель для мигрантов для просмотра трансляций слушаний.

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«Ответчик (глава МВД Австралии Кэрен Эндрюс. — Ред.) должен предпринять все усилия, чтобы доставить заявителя на место, указанное его адвокатами, и разрешить ему оставаться там до завершения каждого слушания, а также обеспечить его безопасное возвращение [в отель] после заседаний», — отметил cудья в ходе заседания.

6 января пограничная служба Австралии аннулировала визу первой ракетке мира — теннисисту из Сербии Новаку Джоковичу, прилетевшему на турнир Australian Open, из-за ошибки в оформлении визы. По данным СМИ, Джокович пытался попасть в страну по типу визы, которую нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19.

Адвокаты спортсмена тогда сообщили о намерении серба обжаловать это решение. На время слушаний Джоковича поместили в специальный отель для иммигрантов.

Скандальную ситуацию прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он сообщил, что действия пограничных служб страны были справедливыми, так как правила для въезда в страну действуют для всех одинаково.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, пообещал, что власти страны будут бороться правовыми методами за теннисиста.

6 января МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за «неподобающего отношения» австралийских властей к Новаку Джоковичу.

В поддержку Джоковича выступила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. 7 января она отметила, что ей эта ситуация неприятна.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.

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