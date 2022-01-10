Джоковичу разрешили покидать отель ради трансляций его судебных слушаний

Австралийский судья Энтони Келли 10 января разрешил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который оспаривает законность аннулирования его визы, покинуть отель для мигрантов для просмотра трансляций слушаний.

«Ответчик (глава МВД Австралии Кэрен Эндрюс. — Ред.) должен предпринять все усилия, чтобы доставить заявителя на место, указанное его адвокатами, и разрешить ему оставаться там до завершения каждого слушания, а также обеспечить его безопасное возвращение [в отель] после заседаний», — отметил cудья в ходе заседания.

6 января пограничная служба Австралии аннулировала визу первой ракетке мира — теннисисту из Сербии Новаку Джоковичу, прилетевшему на турнир Australian Open, из-за ошибки в оформлении визы. По данным СМИ, Джокович пытался попасть в страну по типу визы, которую нельзя получить с медицинским отводом от прививки против COVID-19.

Адвокаты спортсмена тогда сообщили о намерении серба обжаловать это решение. На время слушаний Джоковича поместили в специальный отель для иммигрантов.

Скандальную ситуацию прокомментировал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он сообщил, что действия пограничных служб страны были справедливыми, так как правила для въезда в страну действуют для всех одинаково.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, пообещал, что власти страны будут бороться правовыми методами за теннисиста.

6 января МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за «неподобающего отношения» австралийских властей к Новаку Джоковичу.

В поддержку Джоковича выступила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. 7 января она отметила, что ей эта ситуация неприятна.

34-летний серб неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации, в то время как организаторы турнира Australian Open требуют, чтобы все участники были привиты от коронавируса или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник теннисист сообщил о получении такого освобождения.

Australian Open 2022 стартует 17 января в Мельбурне. Джокович — девятикратный и действующий победитель турнира.