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Три человека найдены мертвыми под Красноярском

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Полиция в Красноярском крае устанавливает обстоятельства и причину смерти троих жителей села Тасеево, сообщает 10 января пресс-служба ГУ МВД по региону.

В правоохранительные органы обратились местные жители, которые рассказали, что в селе одновременно скончались женщина и двое мужчин, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, их смерть не носит криминального характера. В полиции и следственном комитете по краю опровергли информацию об отравлении погибших суррогатным алкоголем.

Тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее, 25 декабря, начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев был найден мертвым на рабочем месте. Игорь Ртищев руководил отделом в управлении в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

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