Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $213 млн

Ущерб, который понес бизнес Казахстана в ходе беспорядков, составил более $213 млн. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 10 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 93,7 млрд тенге. В Алматы — 92,2 млрд тенге (свыше $209 млн)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пострадали такие отрасли бизнеса, как торговля, сфера общественного питания, финансовый сектор и логистика.

«В девяти регионах страны выявлено 1319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1488 объектах, из них в Алматы — 1234 субъекта, расположенных в 1399 объекте», — отметили в нацпалате предпринимателей.

Ранее сообщалось, что ущерб, который понес бизнес Казахстана в ходе беспорядков, составил более $212 млн (92,3 млрд тенге).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

К миротворческой миссии присоединились Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения.