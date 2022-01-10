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В Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернет

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В Алма-Ате утром 10 января впервые за последние пять суток заработал стационарный и мобильный интернет. Об этом сообщили корреспонденты «Sputnik Казахстан» в Telegram-канале.

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Тем не менее интернет-соединение в городе нестабильное, наблюдается отсутствие доступа лишь к некоторым ресурсам и сайтам.

Интернет в Алма-Ате был отключен с введением режима ЧП из-за массовых беспорядков.

Ранее в понедельник сообщалось, что в столице Казахстана восстановили работу проводного интернета, который был отключен на более чем 18 часов на фоне ситуации с протестами в стране. При этом доступа к мобильному интернету по-прежнему нет.

Выход в сеть был заблокирован в воскресенье примерно в 12:00 (09:00 мск), сотовая связь продолжала при этом функционировать.

С четверга в Нур-Султане периодически блокируют выход в сеть. Так, 6 января его заблокировали примерно в 19:40 (16:40 мск). Затем в пятницу его восстановили и вновь отключили примерно в 12:00 (09:00 мск). Доступ восстановили в субботу около 09:00 (06:00 мск), и в этот же день в Нур-Султане вновь был отключен интернет около 15:40 (12:40 мск), его работу возобновили на следующий день в районе 09:30 (06:30 мск).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Двое из 16 погибших силовиков были обезглавлены. Есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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