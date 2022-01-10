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Власти казахстанского Шымкента сообщили о задержании 2716 человек

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Свыше 2,7 тыс. человек были задержаны в казахстанском Шымкенте по подозрению в участии в беспорядках. Сообщение комендатуры города приводится в Telegram-канале ZTB.

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«С момента беспорядков в полицию Шымкента доставлено 2716 лиц», — сказано в тексте.

Отмечается при этом, что к административной ответственности следователи привлекли 177 граждан. Из них 175 были арестованы на 15 суток и еще двое оштрафованы. В частности, за нарушение комендантского часа к ответственности привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 человек.

По всем возбужденным уголовным делам 52 участника массовых беспорядков водворены в изолятор временного содержания, уточнили в комендатуре Шымкента.

Кроме того, правоохранители проверили 7 тыс. автомашин на блокпостах.

Ранее, в понедельник, стало известно, что во всем Казахстане на фоне беспорядков задержаны 5,8 тыс. человек, многие из них являются иностранными гражданами. Кроме того, отмечалось, что следователи республики возбудили 125 уголовных дел.

В тот же день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин назвал беспорядки в Казахстане гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и госпереворота в республике. Он отметил, что конечный ответ на то, кто стоит за терактами в республике, дадут спецслужбы.

9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Утром того же дня казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали $200 за участие в протестах.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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