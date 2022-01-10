Две экстремистские ячейки ликвидировали в Алма-Ате после беспорядков

Две экстремистские ячейки, которые принимали участие в массовых беспорядках на территории Казахстана, ликвидированы в Алма-Ате. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в комитете нацбезопасности республики.

Отмечается, что комитет нацбезопасности страны в настоящее время проводит мероприятия по розыску, задержанию участников протестов, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений.

«В результате на территории города Алма-Ата нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года», — отмечается в ведомстве.

Также сообщается, что накануне в воскресенье были задержаны четверо членов одной ячейки, при их обыске было обнаружено огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, а также религиозная литература.

«Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что следствие считает его виновным в подготовке массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры, в настоящее время организован розыск.

Ранее в понедельник пресс-служба главы Казахстана сообщила о задержании на территории республики 5,8 тыс. человек, многие из них являются иностранными гражданами.

Отмечается при этом, что следователи республики возбудили 125 уголовных дел.

Днем ранее президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что считает, будто отдельные граждане республики теоретически могли принимать участие в беспорядках на территории Казахстана.

Также 9 января в МИД Казахстана рассказали, что, по предварительным данным, в числе участников беспорядков в Казахстане есть люди с боевым опытом в горячих точках.

Утром того же дня казахстанские государственные телеканалы показали интервью мужчины, который рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали $200 за участие в протестах.

Днем ранее первый заместитель главы администрации Шымкента Шынгыс Мукан рассказал, что нарушителям правопорядка платили за участие в погромах, а также выдавали энергетические напитки, чтобы они теряли контроль над собой.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.