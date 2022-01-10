Власти Казахстана назвали беспорядки гибридной террористической атакой

Беспорядки в Казахстане были гибридной террористической атакой с целью дестабилизации и госпереворота в республике. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин телеканалу «Хабар-24».

«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — сказал Карин.

Он отметил, что конечный ответ на то, кто стоит за терактами в республике, дадут спецслужбы.

Госсекретарь также добавил, что решительные действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в том числе по ОДКБ, сорвали все планы по дестабилизации ситуации в республике.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Двое из 16 погибших силовиков были обезглавлены. Есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.