На МКАДе столкнулись две фуры

Дорожно-транспортное происшествие произошло на МКАДе с участием двух фур и нескольких легковушек.

Видео с места аварии попало в распоряжение «Известий» в понедельник, 10 января.

По данным издания, ДТП произошло около трех часов ночи в районе Волоколамского шоссе.

Подробности произошедшего пока не известны. Информации о пострадавших или погибших также нет.

Ранее, 12 декабря, в Красноярском крае в Емельяновском районе у поселка Памяти 13 Борцов перевернулась фура. В результате ДТП загорелась кабина большегруза. О пострадавших не сообщалось.