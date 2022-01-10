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Названа самая перспективная профессия в 2022 году

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Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году. Об этом 10 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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В опросе приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса. Они могли выбрать сразу несколько вариантов ответов.

Согласно данным, 60% участников исследования отметили, что самой перспективной в этом году станет профессия IT-специалиста. 56% набрала профессия врача, 44% — специалиста по нанотехнологиям.

Кроме того, 43% набрал вариант с перспективностью вирусологов в текущем году. 39% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% — инженеров, а 27% — строителей.

Также отмечается, что еще 18% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% думают то же самое об инфекционистах, а 10% — о медсестрах и медбратьях.

30 декабря эксперты назвали самые необычные и востребованные в России профессии. Среди ряда любопытных профессий, которые пользователи «Авито Работы» искали в уходящем году, оказались актер массовки Comedy, протаптыватель тропинок, замерщик лестниц, а также аналитик баскетбола.

Однако первую строчку рейтинга самых популярных профессий заняла должность менеджера. Второе место по количеству просмотренных пользователями объявлений о найме заняла «подработка». На третьем месте по популярности — администратор.

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