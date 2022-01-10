В Госдуме понадеялись на конструктивность переговоров РФ и США в Женеве

В России надеются, что консультации с США по гарантиям безопасности 10 января будут конструктивными. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

На повестке встречи — контроль над вооружениями и ситуация на Украине. 9 января прошел первый раунд переговоров в узком составе.

«Наши предложения активно обсуждаются на всех уровнях (на Западе. — «Известия»). Так что сказать, что конструктива нет, уже нельзя. Мы будем надеяться на благоразумие», — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, то, что диалог РФ и США продолжается, — это уже очень важно.

«Обсуждается ведь и встреча в формате один на один глав государств, и она может также состояться уже в январе», — подчеркнул политик.

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Женевская битва: чего ожидать от переговоров РФ и США по безопасности