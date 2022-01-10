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Генерал-губернатор Австралии заболел COVID-19

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Генерал-губернатор Австралии 68-летний Дэвид Херли был вынужден изолироваться в своей резиденции в Сиднее после того, как сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается в заявлении его канцелярии, опубликованном в воскресенье, 9 января.

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«Генерал-губернатор <…> получил положительный результат теста на COVID-19. У него незначительные симптомы, он находится в изоляции в Адмиралтейской резиденции, где останется в [течение двух недель], следуя всем медицинским советам и указаниям», — следует из сообщения.

Канцелярия отмечает, что австралийский генерал-губернатор продолжит выполнять свои служебные обязанности удаленно, а все, кто близко контактировал с ним в последние дни, сдадут тест на инфекцию.

Отмечается, что Херли был дважды вакцинирован против коронавируса и уже сделал бустерную прививку.

По данным международного статистического бюро Worldometer, всего за время пандемии в Австралии выявили 1 035 306 случая заболевания. В общей сложности за время пандемии в стране умерли 2 387 человек.

Ранее, 4 января, стало известно, что президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд Газвани заразился коронавирусной инфекцией. Уточняется, что глава Мавритании переносит заболевание в легкой форме.

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