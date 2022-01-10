Эксперты допустили внешнее вмешательство в казахстанском кризисе

Эксперты в беседе с «Известиями» не исключили возможность внешнего вмешательства для организации беспорядков в Казахстане.

Ранее президент Казахстана возложил вину за беспорядки на организованные группы террористов, которые имеют мощную медиаподдержку. И.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, в свою очередь, подчеркнул, что повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки.

Политолог Максим Жаров рассказал, что протесты начинались тихо, без насилия и разгрома административных зданий. По его мнению, нужно разделять протестующих и бандитско-террористические элементы.

«В их действиях отмечались дисциплина и организованность, в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения. Баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели, для координации действий ими использовались радиостанции», — рассказал он.

В Госдуме РФ также допустили внешнее вмешательство в казахстанском кризисе.

Так, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что Казахстан имеет огромные общие границы с Россией и Китаем, которых США объявила своими врагами.

«Всё, что происходит там, для американцев важно. 20 тыс. человек сложновато поднять для каких-то бизнес-сообществ (казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший на Украину, объявил себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане. — «Известия»). В данной ситуации, мне кажется, это внешнее вмешательство», — подчеркнул он.

Он добавил, что республика прикрывает всю остальную Азию от разных радикальных исламистских группировок, «которые свили себе гнезда даже в Киргизии и Казахстане».

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