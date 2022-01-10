Прямой эфир
Мир
Власти Казахстана сообщили о задержании 5,8 тыс. участников протестов
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Авто
Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения
Сюжет:

Эксперты допустили внешнее вмешательство в казахстанском кризисе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты в беседе с «Известиями» не исключили возможность внешнего вмешательства для организации беспорядков в Казахстане.

Ранее президент Казахстана возложил вину за беспорядки на организованные группы террористов, которые имеют мощную медиаподдержку. И.о. министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, в свою очередь, подчеркнул, что повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Политолог Максим Жаров рассказал, что протесты начинались тихо, без насилия и разгрома административных зданий. По его мнению, нужно разделять протестующих и бандитско-террористические элементы.

«В их действиях отмечались дисциплина и организованность, в местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры уличного видеонаблюдения. Баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели, для координации действий ими использовались радиостанции», — рассказал он.

В Госдуме РФ также допустили внешнее вмешательство в казахстанском кризисе.

Так, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников напомнил, что Казахстан имеет огромные общие границы с Россией и Китаем, которых США объявила своими врагами.

«Всё, что происходит там, для американцев важно. 20 тыс. человек сложновато поднять для каких-то бизнес-сообществ (казахский банкир Мухтар Аблязов, ранее сбежавший на Украину, объявил себя «лидером оппозиции и протестов» в Казахстане. — «Известия»). В данной ситуации, мне кажется, это внешнее вмешательство», — подчеркнул он.

Он добавил, что республика прикрывает всю остальную Азию от разных радикальных исламистских группировок, «которые свили себе гнезда даже в Киргизии и Казахстане».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021