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Уголовное дело возбуждено в отношении заведующей детсада на Камчатке

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Следственный комитет (СК) России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом в селе Манилы Пенжинского района Камчатского края по подозрению в подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК в понедельник, 10 января.

По версии следствия, подозреваемая в марте 2018 года заключила фиктивный трудовой договор от имени 47-летней женщины, которую якобы приняла на работу на должность секретаря. После этого злоумышленница перечислила на имя фиктивного человека более 620 тыс. рублей за якобы исполненные обязанности.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

15 декабря Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против экс-судьи Краснодарского края Елены Хахалевой дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») Уголовного кодекса РФ.

Ее заподозрили в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время.

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