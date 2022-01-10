Скончался американский комик Боб Сагет

В американском городе Орландо в штате Флорида в возрасте 65 лет скончался комик Боб Сагет. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что тело Сагета было обнаружено в гостиничном номере.

«Человек, опознанный как Роберт Лейн Сагет, скончался на месте происшествия. У нас нет информации о причине», — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что детективы не обнаружили в деле признаков употребления наркотиков, окончательную версию причины смерти вынесут судмедэксперты.

Боб Сагет родился в Филадельфии 1956 году. Широкую известность получил после выхода американского ситкома «Полный дом», где он сыграл роль Дэнни Таннера, и телепередачи America’s Funniest Home Videos, где он был ведущим.

Кроме того, с 2005 года стенд-ап комик озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму».