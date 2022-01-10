В Нур-Султане возобновили работу отсутствующего 18 часов интернета

В столице Казахстана восстановлена работа проводного интернета, который был отключен на более чем 18 часов на фоне ситуации с протестами в стране, доступ к мобильному интернету по-прежнему запрещен. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает корреспондент ТАСС.

Выход в сеть был заблокирован в воскресенье примерно в 12:00 (09:00 мск), сотовая связь продолжала при этом функционировать.

С четверга в Нур-Султане периодически блокируют выход в сеть. Так, 6 января его заблокировали примерно в 19:40 (16:40 мск). Затем в пятницу его восстановили и вновь отключили примерно в 12:00 (09:00 мск). Доступ восстановили в субботу около 09:00 (06:00 мск), и в этот же день в Нур-Султане вновь был отключен интернет около 15:40 (12:40 мск), его работу возобновили на следующий день в районе 09:30 (06:30 мск).

В понедельник стало известно, что в Казахстане с 10 января снова можно будет снять наличные, операции с деньгами возобновят в отделениях «Казпочты». В этот же день в стране начнут выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии наличия интернета. Банки и финансовые учреждения в республике при этом закрыты из-за режима ЧП.

Днем ранее, 9 января, в пресс-службе Сбербанка в Казахстане сообщили, что сервисы мобильного приложения компании восстанавливают работу. При этом функционируют приложения без доступа в сеть.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.