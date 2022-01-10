Прямой эфир
Мир
Власти Казахстана сообщили о задержании 5,8 тыс. участников протестов
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Авто
Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения
Сюжет:

В Нур-Султане возобновили работу отсутствующего 18 часов интернета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Казахстана восстановлена работа проводного интернета, который был отключен на более чем 18 часов на фоне ситуации с протестами в стране, доступ к мобильному интернету по-прежнему запрещен. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает корреспондент ТАСС.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Выход в сеть был заблокирован в воскресенье примерно в 12:00 (09:00 мск), сотовая связь продолжала при этом функционировать.

С четверга в Нур-Султане периодически блокируют выход в сеть. Так, 6 января его заблокировали примерно в 19:40 (16:40 мск). Затем в пятницу его восстановили и вновь отключили примерно в 12:00 (09:00 мск). Доступ восстановили в субботу около 09:00 (06:00 мск), и в этот же день в Нур-Султане вновь был отключен интернет около 15:40 (12:40 мск), его работу возобновили на следующий день в районе 09:30 (06:30 мск).

В понедельник стало известно, что в Казахстане с 10 января снова можно будет снять наличные, операции с деньгами возобновят в отделениях «Казпочты». В этот же день в стране начнут выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии наличия интернета. Банки и финансовые учреждения в республике при этом закрыты из-за режима ЧП.

Днем ранее, 9 января, в пресс-службе Сбербанка в Казахстане сообщили, что сервисы мобильного приложения компании восстанавливают работу. При этом функционируют приложения без доступа в сеть.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия и Россия) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021