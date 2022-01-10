Рябков уличил НАТО в мешающей диалогу США и России русофобской позиции

Партнеры США по НАТО тщательно следят за отношениями Вашингтона и Москвы. Из-за пристального внимания Соединенным Штатам некомфортно вести диалог с РФ. Такое мнение выразил накануне встречи по вопросам безопасности замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — сказал Рябков «РИА Новости» в воскресенье, 9 января.

В тот же день стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Там также пройдет заседание комиссии НАТО–Украина.

Глава МИД Украины накануне визита заявил, что его поездка — «это часть дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии».

Ранее в воскресенье Рябков по итогам предварительной части переговоров с США в Женеве по гарантиям безопасности назвал разговор с американскими представителями потрясающим, но при этом сложным и деловым.

До этого в воскресенье замглавы внешнеполитического ведомства России, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах по гарантиям безопасности, заявил, что «шансы есть всегда».

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.