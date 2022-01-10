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Заболевший COVID-19 глава Пентагона сдал отрицательный тест

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Заразившийся ранее коронавирусной инфекцией министр обороны США Ллойд Остин получил отрицательный тест на COVID-19 и вернется на службу в понедельник. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Рад сообщить, что министр обороны сегодня (в воскресенье) сдал отрицательный тест на COVID и завтра (в понедельник) вернется на службу в офис. Он благодарен вакцинам, которые смягчили последствия вируса», — написал Кирби в Twitter.

Ранее, 7 января, глава Пентагона заявил, что перенес коронавирус в легкой форме, поскольку прошел полную вакцинацию от COVID-19 и получил бустерную дозу прививки.

2 января ПЦР-тестирование на коронавирус американского министра обороны показало положительный результат. Согласно заявлению Ллойда Остина, он попросил сделать тест после того, как ощутил признаки заболевания, находясь дома в отпуске. Кроме того, глава Пентагона сообщил, что у него «легкие симптомы» и он следует рекомендациям врача.

10 января Университет Джонса Хопкинса представил данные о том, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 60 млн. По этому показателю США лидируют в мире.

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