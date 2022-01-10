Прямой эфир
Мир
Власти Казахстана сообщили о задержании 5,8 тыс. участников протестов
Общество
Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина
Авто
Россиянам придется платить за снег на крыше машины
Армия
Для гиперзвуковых «Кинжалов» готовят инфраструктуру
Мир
В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов
Экономика
В НРА предсказали двузначную ключевую ставку к лету
Экономика
Девелоперам хотят упростить доступ к кредитам
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о коллапсе из-за снегопада
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения
Сюжет:

Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели объявили штормовое предупреждение на понедельник, 10 января, в Охтинском районе Сахалинской области в связи с неблагоприятными природными явлениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что на территории северного района области прогнозируются метель, снегопад и ветер с порывами до 15–20 м/с.

Кроме того, в МЧС по Сахалинской области порекомендовали не выезжать из населенных пунктов без особой необходимости, отложить выезды на рыбалку и охоту, остерегаться обрыва электропроводов, а также падения деревьев, опор столбов и элементов зданий.

3 января МЧС России по Краснодарскому краю предупреждали жителей Сочи об опасности схода оползня и лавин из-за просадки грунта. По данным ведомства, лавинная опасность отмечалась в горах региона на уровне выше 2,5 тыс. м, в Сочи лавиноопасность выше 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Днем ранее повышенная опасность схода лавин была объявлена региональным МЧС в гористой местности Камчатского края. Речь шла о территориях городов Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

В декабре Камчатский противолавинный центр также выпустил штормовое предупреждение о повышенном риске схода лавин. Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам рекомендовали быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021