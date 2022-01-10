Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалина

Спасатели объявили штормовое предупреждение на понедельник, 10 января, в Охтинском районе Сахалинской области в связи с неблагоприятными природными явлениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что на территории северного района области прогнозируются метель, снегопад и ветер с порывами до 15–20 м/с.

Кроме того, в МЧС по Сахалинской области порекомендовали не выезжать из населенных пунктов без особой необходимости, отложить выезды на рыбалку и охоту, остерегаться обрыва электропроводов, а также падения деревьев, опор столбов и элементов зданий.

3 января МЧС России по Краснодарскому краю предупреждали жителей Сочи об опасности схода оползня и лавин из-за просадки грунта. По данным ведомства, лавинная опасность отмечалась в горах региона на уровне выше 2,5 тыс. м, в Сочи лавиноопасность выше 1,5 тыс. м над уровнем моря.

Днем ранее повышенная опасность схода лавин была объявлена региональным МЧС в гористой местности Камчатского края. Речь шла о территориях городов Петропавловска-Камчатского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов.

В декабре Камчатский противолавинный центр также выпустил штормовое предупреждение о повышенном риске схода лавин. Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам рекомендовали быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах.