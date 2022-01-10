Россиянам придется платить за снег на крыше машины

Высокий сугроб на крыше машины может привести к неправильной тарификации при проезде по платным автомобильным дорогам. Об этом 9 января предупредила российских водителей госкомпания «Автодор» в Telegram-канале.

В компании объяснили, что на платных участках система определяет категорию транспортного средства по его наивысшей точке. Как следствие, чем выше сугроб, тем больше водителям придется платить за проезд.

«Автодор» перечислил и другие причины, по которым автомобилистам следует очищать свои транспортные средства от снега.

Так, при плохой видимости большой слой снега может сделать машину незаметной или и вовсе стать причиной ДТП. При торможении подтаявший слой снега сползает с крыши на ветровое стекло и закрывает обзор.

Кроме того, сугроб снижает аэродинамические свойства транспортного средства и влияет на расход топлива.

Также есть риск повредить другие автомобили: при высокой скорости снег и лед слетят назад.

Ранее в воскресенье жителей столичного региона предупредили, что к концу следующей недели в Москве образуются полуметровые сугробы, которых в середине января не было с 1942 года. Так, в понедельник снежные образования вырастут на 8 см — с 27 до 35 см. На дорогах ожидаются снежные заносы и накаты. Температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, днем ожидается -3…-5.

Во вторник и среду осадки ослабеют, высота снежного покрова достигнет 38–40 см. При этом к середине недели ожидается похолодание, ночью столбики термометров понизятся до минус 13–18 градусов, днем будет не выше минус 8–13. Однако к концу рабочей недели снегопад вновь усилится, в результате чего сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты.