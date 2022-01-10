Экс-аналитик ЦРУ рассказал об игнорировании Западом сигналов России

Рост напряженности вокруг Украины и в отношениях между Москвой и Западом стал следствием неверного понимания интересов России и игнорированием сигналов, которые она посылала. Такое мнение выразил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб в интервью газете «Figaro».

По его словам, многие аналитики считают, что действия российского руководства «продиктованы стремлением к конфронтации с демократическими странами». Однако Биб считает, что Россия одержима своей безопасностью и стремится отодвинуть потенциальных противников от границ, так как не раз подвергалась нападениям и иностранным вторжениям.

«Россия продолжала посылать сигналы, которые мы не понимали. Сигналы негативные, такие как размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США являются неприемлемыми красными линиями», — отметил эксперт.

Ранее в ноябре в России была испытана разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нудоль».

Джордж Биб подчеркивает, что на Западе проигнорировали и этот сигнал. По его мнению, Россия не случайно выбрала именно это время для испытаний.

«Москва продемонстрировала нам свою решимость», — резюмировал аналитик.

Однако он назвал положительным сигналом предложение президента РФ Владимира Путина провести переговоры по стратегической стабильности и гарантиям безопасности. Биб надеется, что готовность России решать вопросы в дипломатическом русле приведет к деэскалации.

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен в одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

В Женеве начались переговоры между Россией и США. По словам Рябкова, первый разговор с американскими представителями был потрясающим, но при этом сложным и деловым.

10 января переговоры будут продолжены в расширенном формате. В состав российской делегации вошли представители МИДа и Минобороны.