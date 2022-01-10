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Названа причина унесшего 19 жизней пожара в Нью-Йорке

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Возгорание в многоэтажном жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк), при пожаре в котором погибли 19 человек, началось из-за неисправности электрообогревателя. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро.

«Это все началось с неисправного электрического обогревателя. Это стало причиной пожара», — отметил Нигро на пресс-конференции.

По его словам, пожар вспыхнул изначально в двухъярусной квартире, огонь охватил весь дом только после того, как семья проживавшая в этой квартире при эвакуации не закрыла за собой дверь.

В результате, добавил пожарный, второй и третий этажи здания оказались в огне, дым, при этом, окутал дом полностью.

Глава пожарного департамента заключил, что пострадавшие находились «буквально на каждом этаже здания».

Ранее в воскресенье мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил информацию СМИ о гибели девяти детей и десяти взрослых в результате пожара в Бронксе.

Всего при пожаре пострадали 63 человека, из них 32 госпитализированы в тяжелом состоянии, их жизни в опасности.

Возгорание произошло на третьем этаже 19-этажного здания на пересечении Тибаут-авеню и Фолин-стрит около 10:50 утра (18:50 мск).

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