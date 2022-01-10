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НРА оценило среднегодовую инфляцию в 2022 году в 6%

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Инфляция в первом квартале будет находиться около 7,7%, а среднегодовая в 2022-м окажется чуть выше 6%. Такими прогнозами в интервью с «Известиями» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«Надо отметить, что присутствует довольно много факторов неопределенности, в значительной степени связанных с международными трендами: с глобальной инфляцией, с тем, как центральные банки других стран справляются с такими непривычными для них высокими темпами роста цен. Обращает на себя внимание еще тот факт, что даже переход к низкоуглеродной экономике несет в себе риски глобального витка инфляции. Во-первых, резкое прекращение инвестиций в «коричневые отрасли» при условии отсутствия заменителей в течение многих лет может привести к дефициту этих товаров и росту цен на них. Эти ожидания уже транслировались в рост цен на уголь, газ и нефть», — пояснила Алина Розенцвет.

Она добавила, что в дополнение к «завозной» инфляции есть еще целый ряд российских проинфляционных факторов. Например, переход на эксроу-финансирование и дешевая ипотека влияют на рост цен на рынке жилья; отрицательная производственная динамика и высокие цены на рынке продовольствия толкают вверх стоимость продуктов питания; «незаякоренные» инфляционные ожидания ведут к «вторичным инфляционным эффектам».

По предварительной оценке Росстата, годовая инфляция в 2021-м в России составила 8,39%.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«К лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%»

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