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Двое детей и взрослый отравились угарным газом в Казани

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Три человека, включая двоих малолетних детей, отравились угарным газом в пятиэтажном доме в Казани. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Инцидент произошел в доме на улице Дементьева.

Детей госпитализировали с диагнозом «отравление средней степени тяжести».

Мужчине был поставлен тот же диагноз, но от госпитализации он отказался.

В ведомстве заявили, что причина происшествия устанавливается.

6 января в городе Ульяновск семья отравилась угарным газом, были госпитализированы трое детей. Инцидент произошел в Железнодорожном районе.

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