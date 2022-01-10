Двое детей и взрослый отравились угарным газом в Казани

Три человека, включая двоих малолетних детей, отравились угарным газом в пятиэтажном доме в Казани. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Инцидент произошел в доме на улице Дементьева.

Детей госпитализировали с диагнозом «отравление средней степени тяжести».

Мужчине был поставлен тот же диагноз, но от госпитализации он отказался.

В ведомстве заявили, что причина происшествия устанавливается.

6 января в городе Ульяновск семья отравилась угарным газом, были госпитализированы трое детей. Инцидент произошел в Железнодорожном районе.