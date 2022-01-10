Американский политолог перечислил бесполезные для НАТО страны

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер перечислил страны, которые, будучи в составе НАТО, не приносят организации никакой пользы. Его мнение было опубликовано в воскресенье, 8 января, в статье для The National Interest.

«Слишком часто «союзники», которых рекламирует Вашингтон, — маленькие, слабые, бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами», — заявил Карпентер.

По его мнению, «так называемые союзники» являются для Соединенных Штатов потенциальными ловушками, которые могут втянуть страну в ненужные военные столкновения.

Эксперт пояснил, что речь идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии, а также о прибалтийских странах.

Карпентер сравнил политику США с пользователем Facebook, неизбирательно добавляющим людей в список друзей. При этом, отметил он, разница заключается лишь в том, что интернет-друзья не способны втянуть Вашингтон в войны.

Публикация была сделана на фоне обсуждения вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Ранее в воскресенье первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе состоявшихся в воскресенье, 9 января, переговоров с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым заявила, что суверенные нации вправе выбирать собственные союзы.

До этого, 7 января, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и потенциальное развертывание дополнительных западных войск и военной техники было бы неприемлемым вторжением альянса на территорию у границ России.

В то же время ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО на переговорах не станет давать обязательства о нерасширении на восток, поскольку уставные документы организации подразумевают возможность вступления в него других стран, которые того желают.

4 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что присоединение Украины к НАТО идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, так как они могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией.

Вступление Украины в альянс исключил 2 января экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что на протяжении многих лет Украина видит себя в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но страны – члены НАТО не имеют единой позиции по вопросу о военной помощи государству.