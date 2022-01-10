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США отправят на Олимпиаду в Пекине небинарного фигуриста

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США впервые отправят на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине, небинарного спортсмена. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания США.

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Им станет американский фигурист Тимоти Ледук, который идентифицирует себя «ни мужчиной, ни женщиной» и предпочитает, чтобы к нему обращались местоимением «они».

Он включен в состав сборной США по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры.

Ледук выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе они стали чемпионами США по фигурному катанию и отобрались на Игры-2022 в Пекине.

Телеканал NBC сообщает, что фигурист может войти в историю и стать первым небинарным спортсменом, который примет участие в зимних Олимпийских играх.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

В июле 2021 олимпийские комментаторы нескольких телеканалов, в том числе NBC Sports и Би-би-си, оказались в центре скандала из-за местоимения, которое они применили, рассказывая о выступлении первой в истории Олимпийских игр небинарной спортсменки — скейтбордистки Аланы Смит. Комментаторы, описывая выступления Смит, применяли к ней женские местоимения. При этом сама скейтбордистка настаивает, чтобы ее называли гендерно нейтральными местоимениями «они».

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