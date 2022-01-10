Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения

Два метра Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения, произошедшего в субботу в китайской провинции Цинхай. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает газета Global Times.

«Два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114 км от эпицентра [подземных толчков]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене. Специалисты уже установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы, добавили журналисты.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу в полночь в малонаселенном районе в провинции Цинхай на северо-западе Китая, но толчки ощутили несколько крупных городов.

Ранее, 26 декабря, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит. Эпицентр располагался в 175 км к востоку от города Ираклион. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.