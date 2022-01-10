Прямой эфир
Общество
В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
Мир
В Казахстане проведут масштабное расследование причин беспорядков
Мир
Два метра Великой Китайской стены обрушились из-за землетрясения
Общество
Нижний Новгород передал титул новогодней столицы России Новосибирску
Спорт
Российский гонщик столкнулся с итальянцем на седьмом этапе «Дакара»
Общество
Москвичей предупредили о рекордных за последние 80 лет сугробах
Мир
В ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами в случае несоблюдения законов
Мир
В Алма-Ате военные начали усиленное патрулирование улиц
Мир
Рябков призвал НАТО возвращаться к границам 1997 года
Общество
Сильный снегопад начался в московском регионе
Сюжет:

Вирусолог выявил способность «Омикрона» делиться генами с другими штаммами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штамм коронавируса «Омикрон» может обмениваться генетическим материалом с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По словам профессора, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции, предположительно простудного свойства. Это может свидетельствовать о его способности обмениваться с другими вариантами COVID-19 генетическим материалом.

«Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого», — пояснил ученый.

Специалист напомнил, что вариант «Дельта» еще месяц назад доминировал во всем мире. Теперь же его место занял «Омикрон», у которого еще большая способность быстрее распространяться.

Чепурнов отметил: пока новый штамм вытесняет «Дельту», человек может болеть одновременно несколькими вариантами коронавируса.

Ранее, 8 января, ученые заявили, что после попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта» и вызовет новую вспышку заболевания.

5 января ученый Сергей Токарев рассказал о влиянии «Омикрона» на организм. По его словам, в «зоне поражения» этого штамма часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Также он заявил, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021