Вирусолог выявил способность «Омикрона» делиться генами с другими штаммами

Штамм коронавируса «Омикрон» может обмениваться генетическим материалом с другими вариантами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По словам профессора, «Омикрон» в своей структуре имеет часть от совершенно другой инфекции, предположительно простудного свойства. Это может свидетельствовать о его способности обмениваться с другими вариантами COVID-19 генетическим материалом.

«Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого», — пояснил ученый.

Специалист напомнил, что вариант «Дельта» еще месяц назад доминировал во всем мире. Теперь же его место занял «Омикрон», у которого еще большая способность быстрее распространяться.

Чепурнов отметил: пока новый штамм вытесняет «Дельту», человек может болеть одновременно несколькими вариантами коронавируса.

Ранее, 8 января, ученые заявили, что после попадания в животную среду коронавирус может мутировать настолько сильно, что превратится в «супермутанта» и вызовет новую вспышку заболевания.

5 января ученый Сергей Токарев рассказал о влиянии «Омикрона» на организм. По его словам, в «зоне поражения» этого штамма часто оказывается иммунитет, часть клеток которого теряет способность противостоять вирусу. Также он заявил, что «Омикрон» сможет вечно циркулировать при передаче от людей к животным, а затем снова к человеку.

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