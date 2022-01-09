Почти 400 бойцов Нацгвардии пострадали во время протестов в Казахстане

Почти 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в разных городах республики. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе обеспечения правопорядка в городах Алматы, Шымкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек», — говорится в сообщении.

В Нацгвардии добавили, что в ходе беспорядков было повреждено 90 единиц военной техники Нацгвардии.

Кроме того, он напомнил, что бойцы Нацгвардии несут круглосуточную службу.

Ранее в воскресенье был опубликован указ, согласно которому президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 полицейских и военных за отвагу.

Также в этот день в МВД республики сообщили, что в ходе беспорядков погибли 16 сотрудников полиции, Нацгвардии и минобороны, еще свыше 1,3 тыс. пострадали.

Всего, по данным «Sputnik Казахстан», в стране за время беспорядков погибли 164 человека, в том числе трое детей.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Двое из 16 погибших силовиков были обезглавлены. Есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Также в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Силы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.