Число погибших при обвале скалы в Бразилии увеличилось до десяти

Число погибших в результате обвала скалы на катера с туристами в Бразилии выросло до десяти. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает телеканал CNN Brasil.

До этого сообщалось о шести жертвах происшествия.

По данным телеканала, на судах, два из которых затонули, в момент происшествия находились не менее 34 человек, 23 из них были доставлены в местную больницу с легкими ушибами. Все десять жертв находились на одном катере.

Отмечается, что поисковая операция продолжается, в ней участвуют 50 спасателей и 11 ныряльщиков.

Ранее в воскресенье стало известно, что в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу в штате Минас-Жерайс произошло обрушение скалы на скоростные катера с туристами.

Пресс-секретарь службы спасателей штата Педру Аихара сообщил, что обвал подвергшихся эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. К тому же возможны дальнейшие разрушения природного ландшафта, добавил он. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

Министр туризма Бразилии Гилсон Мачадо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также заявил, что власти делают всё, чтобы разобраться в причинах инцидента.