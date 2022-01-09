В ФРГ пригрозили Telegram крупными штрафами в случае несоблюдения законов

Руководству мессенджера Telegram грозят миллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Об этом предупредил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, пишет портал Bild am Sonntag.

Так, в соответствии с законодательством страны, компания была обязана назначить контактное лицо в Германии, а также обеспечить легко идентифицируемый способ для уведомления о противоправном контенте.

По словам министра, до сих пор Telegram игнорировал данные требования, из-за чего власти страны неоднократно инициировали наложение штрафов в отношении компании.

29 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение работы Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, отметила она.

Захарова добавила, что Берлин предлагает давить на мессенджер и со стороны Брюсселя, потому что в Германии нет официального представителя Telegram. Его требуют назначить для общения с госорганами Евросоюза.

В том же месяце федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию.

Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение «Закона о защите сети». Вместе с тем представители Telegram оставили без комментариев соответствующие иски, пишет Heise Medien.