Задержаны продавцы ставшего причиной гибели 8 человек алкоголя в ХМАО

Правоохранители задержали продавца и владельца магазина, в котором жители поселка Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа приобрели суррогатный алкоголь, что привело к гибели восьми человек. Об этом 9 января сообщает пресс-служба СК РФ.

«В настоящее время следователями проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция, по которой назначены химические экспертизы. В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина, в котором потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец торговой точки, который скрылся от следствия и в настоящее время задержан в городе Тюмени», — указано в публикации.

В ведомстве уточнили, что в результате употребления суррогатного алкоголя также пострадали семь человек. Четверо из них доставлены в окружную больницу, трое проходят лечение в районной больнице.

По некоторым данным, суррогатным алкоголем отравилась семья. Есть сведения, что скончались мать 1969 года рождения, ее дочь 1989 года рождения и мужчина 1971 года рождения, которые выпили жидкость неизвестного происхождения.

Ранее СК сообщал о девяти погибших в результате данного инцидента. 8 января в Тюмени следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сообщалось, что в период с 3 января несколько человек продали гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири». По данным регионального СК, задержаны четыре подозреваемых, с ними проводятся следственные действия.