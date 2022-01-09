Очевидцы сообщили о пожаре после взрыва на нефтебазе в чеченском Гудермесе

Взрыв прогремел 9 января на нефтебазе в чеченском городе Гудермесе. После взрыва на базе начался пожар. Об этом сообщили очевидцы произошедшего.

По информации «Известий», сейчас экстренные службы занимаются тушением возгорания. Также в Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, что в результате взрыва разрушился один из резервуаров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В республиканском МЧС факт пожара не подтвердили.

Ранее в этот день в Сочи загорелась кровля сразу двух жилых домов. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что первые подразделения прибыли в 16:34 мск, а в 17:09 возгорание было уже локализовано. При пожаре никто не пострадал.