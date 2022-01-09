Минздрав отреагировал на видео с застольем врачей в Красноярском крае

Минздрав отреагировал на видео с застольем врачей в Красноярском крае

2022-01-09 20:46:36

2022-01-09 20:46:36

2022-01-09 20:46:36

2022-01-09 20:46:36

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