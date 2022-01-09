Прокуратура проверит сведения о смерти пациента красноярской больницы

Прокуратура города Лесосибирска Красноярского края организовала проверку сведений о смерти пациента больницы, которому якобы вовремя не оказали медицинскую помощь из-за празднования новогоднего корпоратива. Об этом 9 января сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«По информации родственников и из размещенного видео следует, что сотрудники медицинской организации, находясь на рабочем месте в рабочее время, не исполняли должностные обязанности, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам», — указано в публикации.

Как добавили в прокуратуре, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде.

Днем ранее в ряде Telegram-каналов была распространена видеозапись, которую, как утверждалось в публикациях, снял пациент Лесосибирской межрайонной больницы, ожидающий оперативной помощи. На кадрах сотрудники больницы празднуют новогодний корпоратив. Сообщалось, что мужчина в это время ждал срочной операции и передал эту видеозапись своим родственникам перед смертью.

При этом в минздраве Красноярского края указали, что смерть пациента, по предварительным данным, не связана с застольем медиков. В ведомстве сообщили о проведении проверки по факту инцидента, включая качества оказываемой медицинской помощи.