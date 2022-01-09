Столтенберг заявил о возможности политического решения ситуации вокруг Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании возможности политического решения ситуации вокруг Украины и учета «озабоченностей России».

«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <...> Но сохраняется риск конфликта», — указал он в интервью британской газете Financial Times.

Госсекретарь также предупредил о «сдерживающих мерах» НАТО в случае обострения отношений между альянсом и РФ. Североатлантический альянс, как подчеркнул Столтенберг, «будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему».

Вместе с тем он выразил готовность НАТО и США обсуждать с РФ меры по снижению риска. К ним госсекретарь отнес контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, а также укрепление каналов связей.

При этом он указал на неприемлемость требований России относительно исключения вступления Украины в НАТО. Данное условие не соответствует «основным принципам» альянса, убежден Столтенберг.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на то, что позитивным результатом диалога России с США и НАТО по гарантиям безопасности стало бы подтверждение готовности работать по выдвинутым РФ предложениям. При этом он подчеркнул, что при отсутствии договоренностей по безопасности Россия будет вынуждена использовать другие средства для обеспечения необходимого баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов».

9 января российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИДа и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Замглавы МИД РФ указал, что Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО, а также ликвидировать сформированную военную инфраструктуру.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января. Основной день переговоров запланирован на понедельник, 10 января.

Как отметил Рябков, Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

Также в Москве подвергали критике дискуссии о поставках оружия Украине. В ноябре Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.