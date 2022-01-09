Очевидцы рассказали о найденной изнасилованной девочке в Москве

Местные жители 9 января обнаружили изнасилованную 14-летнюю девочку в подъезде дома в Москве.

По данным «Известий», подросток был найден в центре столицы. Очевидцы рассказали, что девочка была вся в крови. Также есть сведения, что пострадавшая перед нападением гуляла в сквере. Живет она, предположительно, в другом районе.

Обнаружившие подростка жители утверждают, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

3 января в региональном СУ СК России сообщили о задержании в Сургуте мужчины, который напал на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома и пытался ее изнасиловать. По данным следствия, подростку удалось убежать от нападавшего и тот не смог реализовать свой умысел. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а», ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»).