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Мужчина застрелил двух человек и покончил с собой под Вологдой

СК РФ: мужчина застрелил двух человек и покончил с собой под Вологдой
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Тела одного мужчины и двух женщин с огнестрельными ранениями найдены в квартире в поселке Кипелово Вологодской области. Как полагают следователи, местный житель застрелил женщин и покончил с собой. Об этом 9 января сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Погибшими оказались 66-летний мужчина, его 55-летняя сожительница и 34-летняя дочь последней.

«По предварительной версии следствия, мужчина расстрелял женщин из карабина, в результате чего те погибли. После этого мужчина совершил суицид», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в областном аппарате СК России, добавили в ведомстве.

В этот же день стало известно, что на северо-востоке Москвы мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а после свел счеты с жизнью. По данным «Известий», вечером 8 января 37-летний мужчина поужинал с семьей, после чего зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил мальчика молотком по голове. Ребенок убежал от нападавшего в ванную и запер за собой дверь. Злоумышленник после нападения на ребенка покончил с собой.

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