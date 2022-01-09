Meta откроет информацию о работе Facebook с данными пользователей

Facebook откроет пользователям информацию о работе с их данными. Компания Meta запустила новый центр конфиденциальности. На вкладке подробности о данных, которые собирает платформа, передает телеканал «Известия». Узнать можно будет, с кем Meta делится информацией. Новые возможности пока доступны только в версии Facebook для ПК.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.